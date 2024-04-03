Украина находится под большим риском разрушения линии фронта – Politico

Благодаря значительному преимуществу в количестве войск и КАБам Россия, вероятно, сможет "проникнуть на линию фронта и разбить ее на некоторых участках", заявили военные чиновники.

Есть большой риск разрушения линии фронта в Украине там, где российские генералы решат сосредоточить свое будущее наступление. Сейчас Украине ничего не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать ту массу войск, которую бросит враг.

Об этом говорится в статье издания Politico, которое ссылается на украинских военных высокопоставленных должностных лиц.

В публикации говорится, что в последние дни президент Украины Владимир Зеленский предупредил о том, что если заблокированный в Конгрессе США многомиллиардный пакет помощи не будет принят в ближайшее время, войскам придется "возвращаться назад, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами". Он также предупредил, что некоторые крупные города могут оказаться под угрозой падения.

"Очевидно, что предостережения Зеленского является частью широких дипломатических усилий по освобождению военной помощи, в которой так нуждаются его силы и которой не хватает месяцами, — от 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны Patriot и беспилотников. Но печальная правда состоит в том, что даже если пакет будет одобрен Конгрессом США, массовых пополнений может быть недостаточно, чтобы предотвратить серьезные изменения на поле боя", – отмечаются в статье.

По мнению авторов, такая неудача, особенно в разгар избирательных кампаний в Америке и Европе, вполне может оживить давление Запада по поводу переговоров, которые, очевидно, будут в пользу России, ведь Кремль получит свободу возобновить конфликт в будущем.

По сути теперь все зависит от того, куда Россия решит направить свои войска во время наступления, которое, как ожидается, начнется этим летом. Во время преднаступательных атак – от Харькова и Сум на севере до Одессы на юге – в последние недели ракетные и беспилотные удары РФ резко выросли, нацеливаясь на инфраструктуру. Трудно угадать, куда она направит свой главный толчок.

Есть большой риск разрушения линии фронта

По словам украинских военных высокопоставленных должностных лиц, служивших под командованием экс-головкома Валерия Залужного, военная картина пасмурная.

Офицеры сказали, что существует большой риск разрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря значительному преимуществу в численности личного состава и корректируемым авиабомбам, которые вот уже несколько недель разрушают украинские позиции, Россия, вероятно, сможет "проникнуть на линию фронта и разбить ее на некоторых участках", заявили военные чиновники.

"Сейчас Украине ничего не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине ту большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их тоже нет в достаточном количестве", — сказало в комментарии изданию один из источников среди военных чиновников.

По словам собеседника, только украинские мужество и стойкость, а также ошибки российских командиров сейчас могут изменить мрачную динамику.

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Оружие поступает слишком поздно

Однако украинские офицеры-чиновники напомнили, что полагаться на российские ошибки – это не стратегия. Они были возмущены ошибками, которые, по их словам, с самого начала сдерживали сопротивление Украины – теми, которые совершали как Запад, так и Украина. Офицеры также резко высказывались о промедлении Запада, заявляя, что поставки и системы вооружений поступили слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы изменить ситуацию, которую они могли бы получить.

"Залужный называл это "войной одного случая". Под этим он имел в виду, что системы вооружения становятся лишними очень быстро, потому что россияне им быстро противодействуют. Например, мы успешно использовали крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, но лишь короткое время. Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И в этом они успешны", – рассказал один из офицеров.

"Не верьте шуму о том, что они просто бросают войска в мясорубку на убой. Конечно, они тоже делают это – еще больше максимизируя влияние своего преимущества, – но они также учатся и совершенствуются", – добавил военный.

Офицеры рассказали, что переданные Британией и США в первые недели вторжения противотанковые ракеты с плеча поступили вовремя и помогли спасти Киев. Также вовремя поступили РСЗО HIMARS, которые были применены с пользой, позволив вытеснить россиян из Херсона в ноябре 2022 года.

"Но часто мы просто не получаем системы вооружения в то время, когда они нам нужны – они появляются, когда они уже не актуальны", – сказал другой старший офицер, приведя в пример истребители F-16.

F-16 не подойдут для 2024 года, потому что РФ готова им противостоять

Ожидается, что около десятка F-16 будут готовы этим летом после завершения базовой подготовки пилотов.

"Каждое оружие имеет свое правильное время. F-16 были нужны в 2023 году; они не подойдут для 2024 года", — сказал офицер.

По его словам, это потому, что Россия готова им противостоять: "В последние несколько месяцев мы начали замечать, что россияне запускают ракеты из Джанкоя на севере Крыма, но без взрывных боеголовок. Мы не могли понять, что они делают, а потом выяснили: они дальномеры".

Офицер объяснил, что Россия рассчитывает, где лучше развернуть свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимизировать зону, которую они могут охватить для нацеливания на F-16, удерживая их подальше от линии фронта и своих материально-технических центров.

Сейчас ВСУ нужны 4 млн снарядов, 2 млн беспилотников и больше военных

Офицеры также сказали, что теперь им нужно более базовое традиционное оружие, а также беспилотники.

"Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет", – сказал один из них, подсчитав, что Украине нужно 4 млн снарядов и 2 млн беспилотников.

"Мы все время говорили западным партнерам, что у нас есть боевой опыт, у нас есть боевое понимание этой войны. [У них] есть ресурсы, и они должны дать нам то, что нам нужно", – добавил он.

Европа, со своей стороны, пытается помочь Украине компенсировать колоссальную нехватку артиллерийских снарядов. И в этом смысле предложенная Чехией закупка боеприпасов для Украины может увеличить общее количество снарядов как в ЕС, так и за его пределами, примерно до 1,5 млн по цене 3,3 млрд. дол. Но это все еще недостаточное количество того, что нужно Украине.

Офицеры подчеркнули, что им нужно еще много людей. Сейчас в стране не хватает мужчин на передовой, и это усугубляет проблему недостаточной поддержки Запада.

"Однако Украина еще не нажала на крючок вербовки перед ожидаемым толчком России, поскольку власть обеспокоена политическими последствиями, которые могут повлечь мобилизационные меры на фоне уклонения от призыва и избегания повесток. Залужный уже публично призвал к мобилизации дополнительных войск еще в декабре, считая, что нужны по меньшей мере дополнительные 500 000 человек. С тех пор вопрос с законопроектом возвращался туда-сюда", – говорится в материале.

На прошлой неделе новый главком ВСУ Александр Сырский внезапно заявил, что Украине может не понадобиться столь много новых военных. Он сообщил, что после анализа ресурсов цифру "существенно снизили", и мы рассчитываем, что у нас будет достаточно людей, способных защитить свою Родину. Я говорю не только о мобилизованных, но и о бойцах-добровольцах".

План состоит в том, чтобы после интенсивной трех-четырехмесячной подготовки на передовую перевести как можно больше военнослужащих в форме и тех, кто выполняет небоевые функции. Но старшие офицеры, с которыми общалось Politico, сказали, что Сырский был неправ и "подыгрывал нарративам политиков".

Затем, 2 апреля, Зеленский подписал некоторые дополнения к старому закону о мобилизации, которые ужесточают законодательные требования к украинским мужчинам призывного возраста по регистрации своих данных и снижают минимальный возраст призыва с 27 до 25 лет. Но в Украине это просто рассматривается как несуразность.

"У нас не только военный кризис, но и политический", – сказал один из офицеров.

В то время как Украина уклоняется от большого призыва, "Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а возможно, и раньше".

К слову, ряд западных СМИ опубликовал свои видения дальнейшего сценария войны в Украине. Так, есть оценки, что война не будет длиться годами, а может быть приостановлена или "заморожена" уже в 2024 году; есть большой риск потери территорий и продвижения оккупантов в глубь страны; есть угроза, что в июле войска РФ могут снова оказаться под Киевом.

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