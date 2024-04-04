Битва за Херсонщину: россияне сменили тактику на левом берегу

Россия сменила тактику действий на левом берегу Херсонской области. Оккупанты пытаются атаковать большим количеством более мелких штурмовых групп.

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

Она отметила, что в течение нескольких месяцев враг пытается выбить Силы обороны из плацдармов на левом берегу, но не имеет успеха и находится в постоянном поиске новой тактики.

"Пока они попытались таким образом – рассредоточить максимально усилия и наших сил, чтобы мелкими группками атаковать по разным направлениям. Из-за чего количество штурмов возросло – если в предыдущие недели мы говорили о 1-3 штурмах в сутки, то уже два дня подряд фиксируется 7- 8 штурмов", — сказала Гуменюк.

По ее словам, это свидетельствует о том, что враг действительно пытается найти эффективный способ, поскольку военное командование требует результата, а его нет.

Ранее аналитики сообщили, что российские войска увеличили масштабы и количество механизированных наземных штурмов на отдельных участках фронта. Интенсификация российских механизированных наступательных операций обычно происходит одновременно с усилением ударов по энергетической инфраструктуре Украины, считают эксперты.

"Последние две недели российские войска, похоже, увеличили количество и масштабы механизированных наземных штурмов на отдельных участках фронта, что свидетельствует о значительном увеличении количества российских механизированных наступательных операций в зоне боевых действий", — говорится в сообщении ISW.

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