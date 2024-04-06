Ранок у Бєлгороді розпочався з "бавовни"

Вранці 6 квітня 2024 року у Бєлгороді та Бєлгородському районі Росії була оголошена ракетна небезпека.

Пізніше місцеві жителі повідомили про обстріли, прильоти та "бавовну" та почали ділитися відповідними фото та відеоматеріалами у соціальних мережах.

Також є повідомлення про обстріл села Вязове.

За попередньою інформацією, пошкоджені поліклініка та басейн, а на деяких вулицях з землі стирчать снаряди.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНСЬКІ ДРОНИ ЗНИЩИЛИ РОСІЙСЬКІ ВИНИЩУВАЧІ! Деталі вас шокують!

Нагадаємо, німецьке видання BILD, посилаючись на власні джерела, заявило, що Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які можуть атакувати навіть Урал та Заполяр'я. За інформацією видання, вже цього року Україна зможе запустити в турне дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої та великої дальності. За даними джерела, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км.

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