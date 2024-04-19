Ракетна атака по Дніпропетровщині: загинула працівниця "Укрзалізниці"

Під час виконання службових обов'язків також поранено сімох залізничників.

Сьогодні, 19 квітня, Росія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.

Про наслідки повідомила "Укрзалізниця".

"Внаслідок атаки поранено 7 залізничників під час виконання службових обов'язків. Із сумом повідомляємо, що загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад.У неї залишились двоє синів 17 та 15 років", — йдеться у повідомленні.

Всі постраждалі отримують допомогу. Наразі їхній стан стабільний.

Нагадаємо:

У ніч проти п’ятниці, 19 квітня, Росія атакувала Україну "Шахедами" й ракетами. Під ударом опинилася Дніпропетровська область та південь України, у Дніпрі є влучання в багатоповерховий будинок.

Внаслідок масованого удару РФ по регіону загинуло вісім людей, зокрема троє у Дніпрі.

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