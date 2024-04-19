Польща піднімала в небо винищувачі під час нічної атаки РФ

Приблизно за дві години польські літаки припинили польоти.

Зранку 19 квітня сусідня Польща піднімала у повітря винищувачі через ракетний удар Росії по Україні. Мешканців південно-східного регіону країни попередили про "підвищений рівень шуму".

Про це повідомили у Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

"Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завдаванням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України", — наголосили у повідомленні.

Збройні сили Польщі активізували "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору". Зазначається, що військові моніторили ситуацію.

Приблизно за дві години польські літаки припинили польоти, а "розгорнуті сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності".

"ВПС Польщі постійно відстежують ситуацію на території України і перебувають у стані постійної готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", — наголосили у командуванні.

Як повідомлялося, у ніч проти 19 квітня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками по Україні. Силам ППО вдалося знищити 15 ракет, 14 БпЛА та навіть бомбардувальник ТУ-22М3.

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