Польша поднимала в небо истребители во время ночной атаки РФ

Приблизительно через два часа польские самолеты прекратили полеты.

Утром 19 апреля соседняя Польша поднимала в воздух истребители из-за ракетного удара России по Украине. Жителей юго-восточного региона страны предупредили о "повышенном уровне шума".

Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

"Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", — подчеркнули в сообщении.

Вооруженные силы Польши активизировали "все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства". Отмечается, что военные мониторили ситуацию.

Приблизительно через два часа польские самолеты прекратили полеты, а "развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".

"ВВС Польши постоянно отслеживают ситуацию на территории Украины и находятся в состоянии постоянной готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", — подчеркнули в командовании.

Как сообщалось, в ночь на 19 апреля российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар ракетами разных типов и ударными беспилотниками по Украине. Силам ПВО удалось уничтожить 15 ракет, 14 БпЛА и даже бомбардировщик ТУ-22М3.

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