Россияне атаковали Кривой Рог: есть попадание в объект инфраструктуры

Российская армия ночью 19 апреля атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. Произошло попадание в инфраструктурный объект города.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Очень тревожная ночь. Оккупанты продолжают террор мирных городов. Враг атаковал Украину, в частности Днепропетровскую область и Кривой Рог ракетами и ударными дронами", — подчеркнул чиновник.

По словам Вилкула, в результате попадания в инфраструктурный объект возник пожар. Пока известно о трех пострадавших: мужчинах 43 и 53 лет, а также 58-летней женщине. Пострадавшие мужчины находятся в больнице в состоянии средней тяжести

На место прилета направлены все оперативные службы. Идет ликвидация последствий. Вилкул подчеркнул, что в Кривом Роге все службы, больницы, социальные учреждения работают, электроэнергия есть.

Как сообщалось, ночью 19 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Днепра. В частности было известно, что горит жилая многоэтажка.

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