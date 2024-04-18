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Безуглая показала свою повестку: как отреагировала Сеть

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Безуглая показала свою повестку: как отреагировала Сеть

Народная депутат Марьяна Безуглая / Фото: Facebook Марьяны Безуглой

Сеть разразилась ироничными и резкими комментариями.

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая продолжает выводить пользователей на эмоции. Да, она показала свою повестку.

Об этом народная депутат Марьяна Безугла написала на своей странице в Facebook.

"Нашла свою повестку", написала она.

Реакция Сети

  • Сейчас уклоняться, сидя в Польше, будут говорить, что это фотошоп
  • Может ли возглавить ассоциацию пациентов с психическими расстройствами? Им очень вас не хватает
  • Здесь не указано кому именно адресованная повестка, это может быть любого повестка, даже величайшего.
  • Стоит поискать лучше, там еще волчий билет должен быть
  • Уклоненка, берите разведчика Арестовича и вперед
  • И что здесь? Это бумажка для уточнения данных. Ни к чему не обязывает. Все же помнят, что вы не участвовали в боевых действиях, а тихо мирно пилили деньги на медицинских закупках для МО сидя в Киеве.
  • Марьяно, Вам к врачу нужно на осмотр, то, пожалуй, повестка к врачу
  • Это намек и то, что женщины должны готовиться к мобилизации? уже не знают, как Вас пригласить на психологическую экспертизу
  • Выглядит как новая. Но сколько времени прошло с того 2015-го...

Ранее Безуглая разнесла работу коллег по комитету и "наехала" на своего шефа.

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