Безуглая показала свою повестку: как отреагировала Сеть

Сеть разразилась ироничными и резкими комментариями.
Одиозная нардепка Марьяна Безуглая продолжает выводить пользователей на эмоции. Да, она показала свою повестку.
Об этом народная депутат Марьяна Безугла написала на своей странице в Facebook.
"Нашла свою повестку", – написала она.
Реакция Сети
- Сейчас уклоняться, сидя в Польше, будут говорить, что это фотошоп
- Может ли возглавить ассоциацию пациентов с психическими расстройствами? Им очень вас не хватает
- Здесь не указано кому именно адресованная повестка, это может быть любого повестка, даже величайшего.
- Стоит поискать лучше, там еще волчий билет должен быть
- Уклоненка, берите разведчика Арестовича и вперед
- И что здесь? Это бумажка для уточнения данных. Ни к чему не обязывает. Все же помнят, что вы не участвовали в боевых действиях, а тихо мирно пилили деньги на медицинских закупках для МО сидя в Киеве.
- Марьяно, Вам к врачу нужно на осмотр, то, пожалуй, повестка к врачу
- Это намек и то, что женщины должны готовиться к мобилизации? уже не знают, как Вас пригласить на психологическую экспертизу
- Выглядит как новая. Но сколько времени прошло с того 2015-го...
Ранее Безуглая разнесла работу коллег по комитету и "наехала" на своего шефа.
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