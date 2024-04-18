Безуглая показала свою повестку: как отреагировала Сеть

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая продолжает выводить пользователей на эмоции. Да, она показала свою повестку.

Об этом народная депутат Марьяна Безугла написала на своей странице в Facebook.

"Нашла свою повестку", – написала она.

Реакция Сети

Сейчас уклоняться, сидя в Польше, будут говорить, что это фотошоп

Может ли возглавить ассоциацию пациентов с психическими расстройствами? Им очень вас не хватает

Здесь не указано кому именно адресованная повестка, это может быть любого повестка, даже величайшего.

Стоит поискать лучше, там еще волчий билет должен быть

Уклоненка, берите разведчика Арестовича и вперед

И что здесь? Это бумажка для уточнения данных. Ни к чему не обязывает. Все же помнят, что вы не участвовали в боевых действиях, а тихо мирно пилили деньги на медицинских закупках для МО сидя в Киеве.

Марьяно, Вам к врачу нужно на осмотр, то, пожалуй, повестка к врачу

Это намек и то, что женщины должны готовиться к мобилизации? уже не знают, как Вас пригласить на психологическую экспертизу

Выглядит как новая. Но сколько времени прошло с того 2015-го...

Ранее Безуглая разнесла работу коллег по комитету и "наехала" на своего шефа.

Читайте также: