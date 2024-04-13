Безуглая выступила против повышения выплат военным на передовой

Также нардепка считает слишком большой сумму в 15 млн гривен родственникам погибших на фронте.

Народная депутат Марьяна Безуглая выступила против повышения выплат на 70 гривен в месяц военным, находящимся на передовой.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Нардепка заявила, что считает такое повышение зарплат военным "включением печатного станка".

"Я и 15 млн грн выплат семьи погибшего считаю чрезмерными, есть уже полно манипуляций по этому поводу, а помните, как мы в 2022 смеялись по поводу "машины вместо сына" в России... Государству не осилить такие деньги. Дыра в бюджете растет. Ценности не в деньгах, а в нормальном отношении к человеку в армии, справедливой мобилизации и национальной идее", — заявила Безуглая.

Она заявила, что выплаты "можно получать и через "госуслуги", сдавшись".

Безуглая заявила, что Украине следует "выбраться из популизма", потому что из-за него "загребли" все прошлые поколения.

Кроме того, она заявила, что срок службы военных можно рассмотреть, если бы этот процесс не растянулся на полгода.

"Мне пришлось чуть ли не драться в Комитете за этот законопроект", — заявила Безуглая.

Напомним, ранее сообщалось, что Марьяна Безуглая высказалась о необходимости мобилизации женщин и поддержала такое предложение.

Кроме того, мы ранее информировали, что одиозную нардепку Марьяну Безуглую поймали на лжи.

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