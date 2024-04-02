Безуглая рассказала всю "правду" об Ермаке и возмутила Сеть

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая рассказала правду о руководителе ОП Андрее Ермаке. По ее словам, тот не является токсичной фигурой, а в Украине атакуют "тех, кто что-то делает".

Соответствующее сообщение нардепка опубликовала на своей странице в Facebook.

“С Андреем Ермаком интересная ситуация, его либо атакуют и придумывают сотни разных причин, почему это именно он такой плохой, завидуют, обвиняют и мифологизируют. Или молчат, будто говорить о нем какое-то табу», — написала она.

«Если посмотреть сообщения и выступления нардепов «Слуги народа», например, вы не встретите упоминаний об Ермаке. Как будто его не существует. Создается впечатление, что вспоминать Андрея Борисовича — это какой-то моветон, еще его “токсичность” передастся, так что лучше просто промолчать. Какие еще причины?», — отметила Безуглая.

Она считает, что фигура Ермака не "токсична": "Скажу так: Ермак не является "токсичным" и количество атак скорее говорит, что атакуют того, кто делает. Я это чувствую на себе каждый день, и чем больше ты проактивен, тем больше наша дикая демократия с постсоциалистическими травмами, комплексами и болью войны пытается вытеснить и «затереть». Но скалу надо лупить, несмотря на это, ведь память предков сохраняет чисто проигрыши украинской государственности за последние полтысячелетия. Следовательно, нужно идти, преодолевая сопротивление тривиальных реакций и алгоритмов нашей ментальности”.

Нардепка добавила: “Из личных наблюдений – да, это сложный человек с собственными идейными убеждениями. Степень его вовлечения в судьбу страны и воли к переменам беспрецедентен, и никакой глава администраций наших президентов таковым не был. Я уже не говорю о чертах из Партии регионов типа Райнина, были же и такие».

“Помните того брата-авантюриста, за которого Ермака дергали? Он в Силах обороны с самого начала, но не выпячивается, не афишируется и просто как есть. И таких нюансов много”, – резюмировала Безугла.

Пользователи не заставили себя ждать с реакцией.

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Напомним, нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что полномасштабное вторжение РФ в 2022 году могло бы не быть, если бы на выборах президента в 2019 году победил Петр Порошенко.

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