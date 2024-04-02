В Москве начались облавы на мигрантов после теракта в "Крокусе"

Ранее была информация об аналогичных облавах в Подмосковье.

После теракта в подмосковном "Крокусе" силовики Москвы начали облавы на мигрантов. Они ищут перенаселённые квартиры и места, где могут жить нелегальные мигранты, в частности – граждан Таджикистана.

Об этом пишет пропагандистский Telegram-канал Baza.

По данным канала, в московских отделах полиции сформировали группы силовиков.

"Их задача — поквартирно обойти практически все дома на своей территории в поисках квартир, где могут жить нелегальные мигранты. Рейды начали с 1 апреля.... Во многих районах сотрудники уже начали ходить по квартирам. Однако в некоторых отделах инструктаж ещё не провели (он запланирован на ближайшее время)", – говорится в сообщении.

Напомним, что 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". В РФ сообщили, что жертвами атаки стали 144 человек. Часть из них погибла от огнестрельных ранений, часть – во время пожара.

После этого в Подмосковье российские силовики устроили массовые рейды в местах, где проживают мигранты из Центральной Азии.

Из-за всплеска ксенофобии к выходцам из Центральной Азии после теракта в Подмосковье Кыргызстан призвал своих граждан посещать Россию только в случае необходимости. Также сообщалось, что даже на оккупированных территориях россияне проверяют граждан Таджикистана.

К чему могут привести такие настроения, рассказал политолог Александр Морозов.