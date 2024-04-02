У Москві почалися облави на мігрантів після теракту в "Крокусі"

Раніше була інформація про аналогічні облави в Підмосков'ї.

Після теракту у підмосковному "Крокусі" силовики Москви розпочали облави на мігрантів. Вони шукають перенаселені квартири та місця, де можуть жити нелегальні мігранти, зокрема громадян Таджикистану.

Про це пише пропагандистський Telegram-канал Baza.

За даними каналу, у московських відділах поліції сформували групи силовиків.

"Їхнє завдання — поквартирно обійти практично всі будинки на своїй території у пошуках квартир, де можуть жити нелегальні мігранти. Рейди почали з 1 квітня.... У багатьох районах співробітники вже почали ходити по квартирах. Однак у деяких відділах інструктажу ще не провели (він запланований на найближчий час)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 березня у підмосковному Красногорську у концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". У РФ повідомили, що жертвами атаки стали 144 особи. Частина з них загинула від вогнепальних поранень, частина під час пожежі.

Після цього у Підмосков'ї російські силовики влаштували масові рейди у місцях, де мешкають мігранти з Центральної Азії.

Через сплеск ксенофобії до вихідців із Центральної Азії після теракту в Підмосков'ї Киргизстан закликав своїх громадян відвідувати Росію лише у разі потреби. Також повідомляли, що навіть на окупованих територіях росіяни перевіряють громадян Таджикистану.

До чого можуть призвести такі настрої, розповів політолог Олександр Морозов.