Ракетный удар по центру Днепра: власти сообщили первые подробности

Ночью против 20 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру. По меньшей мере, девять пострадавших.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Самый центр города! Гражданские люди. Пострадавших уже девять. К сожалению, мы воюем с уродами, не имеющими никаких черт человечности", — говорится в сообщении.

В свою очередь председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак информировал, что в Днепре горит пятиэтажка.

"Она частично разрушена. Под завалами могут быть люди", — подчеркнул он.

Как сообщалось, ночью была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Воздушные силы предупредили о пусках воздушных целей. Враг атаковал Украину ракетами.

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