Ракетний удар по центру Дніпра: влада повідомила перші подробиці

Вночі проти 20 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпру. Щонайменше дев'ять потерпілих.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Самісінький центр міста! Цивільні люди.Постраждалих вже девʼять. На жаль, ми воюємо з виродками, що не мають жодних рис людяності", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак інформував, що у Дніпрі удару горить п'ятиповерхівка.

"Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди", - наголосив він.

Як повідомлялося, вночі було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили попередили про пуски повітряних цілей. Ворог атакував Україну ракетами.

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