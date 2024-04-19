Гуменюк уволили с должности главы пресс-центра Сил обороны Юга — Генштаб

В настоящее время идет отбор соответствующего специалиста на эту должность.

Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении главы Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024. Сейчас идет отбор соответствующего специалиста, который или вскоре станет "голосом" Сил обороны Юга. Центр стратегических коммуникаций будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, у которых есть соответствующая аккредитация ВСУ", — уточнили в Генштабе.

Напомним:

В комитет по свободе слова в Верховной Раде обратились более 150 медийщиков, требующих уволить руководителя Объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк, сообщил комитету народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Письмо от более 150 медийщиков не может оставаться без реакции власти. На ближайшем заседании комитета мы рассмотрим этот вопрос. Буду предлагать коллегам обратиться в Генеральный штаб", — говорится в сообщении.

По словам медийщиков, их деятельности препятствуют южному направлению. Среди таких случаев, пишет Юрчишин, недостаточное освещение подрыва россиянами Каховской ГЭС. Поэтому мировые медиа искали информацию о разрушении дамбы в российских источниках.

Гуменюк говорит, что упреки медийщиков не имеют доказательств

Наталья Гуменюк, комментируя эти упреки, подчеркнула, что в заявлении медийщиков "указаны факты без доказательства".

"Никакого нарушения 73-го приказа со стороны Центра стратегических коммуникаций объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга не было допущено. Все происходившие мероприятия выполнялись в соответствии с распоряжениями высших штабов и соответствующего приказа, предусматривающего такой порядок действий. Освещение происходило даже в сверхсложных условиях", — заявила она.

По ее словам, "то, что забрасывается о неосвещении последствий трагедии с Каховской ГЭС — это абсолютная неправда". По ее словам, все пресс-офицеры на направлении работали "самоотверженно, очень оперативно и логично", но с учетом "безопасности операции".

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