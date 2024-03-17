Спикер ОСУВ "Таврия" Лиховий оставил должность

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий уходит со своей должности. Он возвращается к исполнению повседневных обязанностей как офицер Управления по связям с общественностью ВСУ.

Об этом Лиховий написал в Facebook.

"Со вчерашнего дня я уже не руководитель отдела связей с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", где ситуация так же тяжелая, но контролируемая — благодаря усилиям каждого солдата и офицера, который тянет эту адскую фронтовую лямку", — отметил Лиховий.

Он поблагодарил всех, с кем работал, и командование, и военных, с которыми проходил службу на этом посту.

"Это была очень ответственная и изнурительная работа без выходных, где почти нет времени на сон. Мы с нашей небольшой командой из Управления по связям с общественностью зашли в коммуникации ОСУВ на одном из относительно горячих отрезков этого этапа великой войны. Поставленные задачи выполнили, пусть это и была должность для более высокого звания, чем мое пиджачно-капитанское", — добавил Лиховий.

В то же время, он предостерег от манипуляций относительно того, что это якобы следствие "каких-то притеснений и чисток в Вооруженных силах". Он призвал "недоброжелатей" не привязывать его отставку с этой должности к другим кадровым решениям в ВСУ.

Напомним, командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил об увольнении полковника Юрия Игната с должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил.

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