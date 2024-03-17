Речник ОСУВ "Таврія" Лиховій залишив посаду

Речник оперативно-стратегічного угруповування військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій йде зі своєї посади. Він повертається до виконання повсякденних обов'язків як офіцер Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ.

Про це Лиховій написав у Facebook.

"Від учорашнього дня я вже не очільник відділу зв'язків з громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", де ситуація так само важка, але контрольована - завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку", - зазначив Лиховій.

Він подякував усім, з ким працював, та командуванню та військовим з якими проходив службу на цій посаді.

"Це була дуже відповідальна і виснажлива робота без вихідних, де майже немає часу на сон. Ми з нашою невеличкою командою з Управління зв'язків з громадськістю зайшли в комунікації ОСУВ на одному з відносно найгарячіших відрізків цього етапу великої війни. Поставлені задачі виконали, хай це й була посада для значно вищого звання, ніж моє піджачно-капітанське", - додав Лиховій.

Водночас він застеріг від маніпуляцій стосовно того, що це нібито наслідок "якихось утисків і чисток у Збройних силах". Він закликав "зрадолюбів" не прив'язувати його відставку з цієї посади до інших кадрових рішень у ЗСУ.

Нагадаємо, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про звільнення полковника Юрія Ігната з посади начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил.

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