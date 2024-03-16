Речник Повітряних сил йде з посади – заява командувача

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про звільнення полковника Юрія Ігната з посади начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Олещука.

"Перемога на землі кується в небі. Щоразу говорю про це, дякуючи нашим захисникам неба: льотчикам, зенітникам, усім хто пильнує повітряний простір і всім, хто забезпечує результат. З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік – на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне – результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що й отримав заслужену державну нагороду від Президента України", – написав командувач Повітряних Сил.

Олещук подякував полковнику Юрію Ігнату за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він також повідомив, що Ігнат залишатиметься в команді, проте працюватиме на іншому напрямку.

"Це буде не менш успішно. Не сумніваюсь! Де б я не був, упевнений, іще неодноразово йому подякую!", – додав Олещук.

Нагадаємо, у мережі припускають звільнення Олещука. У Повітряних Силах відреагували на чутки.

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