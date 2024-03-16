Буданов оцінив можливість обміну територіями з РФ: про що йдеться

Україна та російські агресори теоретично можуть провести обмін окупованого Мелітополя на Тьоткіно, яке наразі контролюють російські добровольці, але говорить про це зарано.

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Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

На питання журналістів про те, чи можливий обмін Тьоткіно на Мелітополь, Буданов відповів: "я бачив і чув про такий факт... Що можу сказати: я – з радістю, а як там буде – давайте побачимо… Поки думаю, що зарано для цього", - заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов оцінив рейд добровольців до РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що російські добровольці зухвало звернулися до диктатора Путіна і закликали його до діалогу.

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