Буданов оцінив можливість обміну територіями з РФ: про що йдеться

Голова ГУР висловив свою думку.
Україна та російські агресори теоретично можуть провести обмін окупованого Мелітополя на Тьоткіно, яке наразі контролюють російські добровольці, але говорить про це зарано.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
На питання журналістів про те, чи можливий обмін Тьоткіно на Мелітополь, Буданов відповів: "я бачив і чув про такий факт... Що можу сказати: я – з радістю, а як там буде – давайте побачимо… Поки думаю, що зарано для цього", - заявив Буданов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов оцінив рейд добровольців до РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що російські добровольці зухвало звернулися до диктатора Путіна і закликали його до діалогу.
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