Илья Евлаш стал новым представителем Воздушных сил: что о нем известно

Новым представителем Воздушных сил Вооруженных сил Украины вместо полковника Юрия Игната стал майор Илья Евлаш.

Что известно о новом спикере Воздушных сил, говорится в ТСН.ua.

Илья Евлаш – 27-летний капитан ВСУ, уроженец города Мена на Черниговщине. О биографии Евлаша известно немногое. В интервью изданию "Укринформ" в феврале 2024 года офицер рассказывал, что окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

В 2020 году после завершения учебы Евлаш устроился на один из информационных украинских телеканалов.

"Мне на канал поступила повестка. Я решил пойти сразу в армию и где-то в начале лета 2021 года попал в командование Сухопутных войск, в службу по связям с общественностью, откуда у меня начался медийный путь", – рассказывал Илья.

Илья Евлаш / Фото: Илья Евлаш / Facebook

Во время службы освещал военные учения ВСУ совместно с подразделениями Великобритании и Канады.

В первые недели вторжения команда, к которой принадлежал в том числе и Евлаш, создала идею о "Призраках Киева" — сборном персонаже героизма пилотов, воевавших против РФ во время обороны столицы.

В Воздушных силах отметили, что Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города и прессслужбу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Спикер восточной группировки войск.

Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск, когда его возглавлял генерал Сырский

Судя по фотографиям в соцсетях, в январе этого года Илья Евлаш женился.