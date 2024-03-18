Илья Евлаш стал новым представителем Воздушных сил: что о нем известно

Илья Евлаш – 27-летний капитан ВСУ, уроженец города Мена на Черниговщине.
Новым представителем Воздушных сил Вооруженных сил Украины вместо полковника Юрия Игната стал майор Илья Евлаш.
Что известно о новом спикере Воздушных сил, говорится в ТСН.ua.
Илья Евлаш – 27-летний капитан ВСУ, уроженец города Мена на Черниговщине. О биографии Евлаша известно немногое. В интервью изданию "Укринформ" в феврале 2024 года офицер рассказывал, что окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".
В 2020 году после завершения учебы Евлаш устроился на один из информационных украинских телеканалов.
"Мне на канал поступила повестка. Я решил пойти сразу в армию и где-то в начале лета 2021 года попал в командование Сухопутных войск, в службу по связям с общественностью, откуда у меня начался медийный путь", – рассказывал Илья.
Во время службы освещал военные учения ВСУ совместно с подразделениями Великобритании и Канады.
В первые недели вторжения команда, к которой принадлежал в том числе и Евлаш, создала идею о "Призраках Киева" — сборном персонаже героизма пилотов, воевавших против РФ во время обороны столицы.
В Воздушных силах отметили, что Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города и прессслужбу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Спикер восточной группировки войск.
Судя по фотографиям в соцсетях, в январе этого года Илья Евлаш женился.
Ранее сообщалось, что в 47-й бригаде четвертый раз за два года сменился командир.
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