Евгений Клопотенко признался, сколько денег ему дали за победу в "МастерШефе"

Повар ошеломил, что эта сумма была самой маленькой за все годы съемок шоу.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко впервые честно рассказал о своей победе в кулинарном шоу "МастерШеф".

Так, Евгений в 2015 году одержал победу в самом популярном кулинарном проекте Украины. Впрочем, по его словам, кубок он так и не получил, а его выигрышный гонорар был самым маленьким среди всех победителей "МастерШефа" за предыдущие сезоны и составил 200 тыс. грн.

"Обычно победители "МастерШефа" получают такой символ – это кубок. Я единственный человек, возможно, еще из детского кто-то, не получивший этого кубка. У меня нет кубка. Потому что в 2015 году, в год революции и всех ужасных событий, о которых все знают в нашей стране, весь бюджет урезали. Все победители получали по 500 тыс. грн, по миллиону, а я получил 200 тыс. грн, а с учетом налогов – 180 тыс. грн, 120 тысяч из которых я потратил в школе, куда поехал учиться. В принципе сработал в ноль. И кубок не дали. Поэтому сейчас за то, что я рассказал, возможно, могли бы у меня забрать кубок, но у меня его нет", — рассказал Евгений в интервью Эмме Антонюк.

Евгений Клопотенко с семьей на съемках шоу / Фото: instagram.com/klopotenko

К тому же Клопотенко поделился, что последние месяцы перед финалом шоу были самыми сложными, потому что из-за конкуренции остальные конкурсанты были очень настроены против него.

"У меня было два месяца ада, когда тебя все ненавидят, все на тебя кричат, все тебя проклинают. Мне нужно было в этом стрессе выжить", — добавил кулинар.

Напомним, недавно Евгений Клопотенко резко высказался о певице Оле Поляковой и признался, что его не устраивает в ней.

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