Евгений Клопотенко резко высказался об Оле Поляковой: "Странный человек"

Известный украинский повар Евгений Клопотенко откровенно рассказал о непонимании Оли Поляковой.

Шеф-повар признался, что хоть с артисткой и находится в нормальных рабочих отношениях, однако ее творчество и образ остаются для него непонятными. По мнению Евгения, песни и месседжи, транслируемые Олей, ему трудно воспринимать в контексте войны. И добавил, что удивлен тем, как на нее реагируют остальные.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Мы с Олей Поляковой во всех шоу снимаемся вместе. Но мы с ней из двух разных миров. Я не понимаю, как она в этом живет. Она для меня странный человек. Я говорю, что с ней близко не знаком, поэтому не могу оценить А какой образ, какой месседж она транслирует вообще не понимаю… Ты слушаешь песни и думаешь, как ты можешь настолько… Она, видимо, не смотрела ни одного видео с передовой… Но в то же время с ней все общаются, приглашают куда-то. Может, я чего-то не понимаю", – признался Евгений в интервью Эмме Антонюк.

Напомним, недавно участник шоу "Холостячка-1" Андрей Рыбак резко высказался об актрисе Ксении Мишине и назвал ее "сложной" в отношениях с мужчинами.

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