Євген Клопотенко різко висловився про Олю Полякову: "Дивна людина"

Відомий український кухар Євген Клопотенко відверто розповів про непорозуміння Олі Полякової.

Шеф-кухар зізнався, що хоч з артисткою й перебуває у нормальних робочих стосунках, проте її творчість та образ залишаються зовсім незрозумілим для нього. На думку Євгена, пісні та меседжі, які транслює Оля, йому важко сприймати в контексті війни. І додав, що здивований тим, як на неї реагує решта.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Ми з Олею Поляковою у всіх шоу знімаємося разом. Але ми з нею з двох різних світів. Я не розумію, як вона у цьому живе. Вона для мене дивна людина. Я кажу, що з нею близько не знайомий, тому не можу оцінити. А який образ, який меседж вона транслює взагалі не розумію. Ти слухаєш пісні і думаєш, як ти можеш настільки… Вона, мабуть, не дивилася жодного відео з передової. Але в той же час з нею всі спілкуються, запрошують кудись. Може, я чогось не розумію", - зізнався Євген в інтерв'ю Еммі Антонюк.

Нагадаємо, нещодавно учасник шоу "Холостячка-1" Андрій Рибак різко висловився про акторку Ксенію Мішину та назвав її "складною" у стосунках з чоловіками.

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