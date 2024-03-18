У дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур диагностировали аутизм

Дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса – Таллула – впервые рассказала, что страдает аутизмом.

Об этом Уиллис рассказала в своем Instagram. Таллула опубликовала архивное видео с папой, где они вместе были на светском мероприятии. На кадрах актер держал дочь на руках и общался с журналистами. Все это время маленькая Таллула трогала папу за голову и уши.

"Скажи мне, что ты аутист, не говоря мне, что ты аутист", – подписала кадры Таллула.

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой / Фото: instagram.com/buuski

В комментариях у дочери Уиллиса и Мур сразу начали спрашивать, что она имеет в виду, ведь раньше не было известно о ее недуге. Таллула призналась, что страдает аутизмом. Впервые о своей болезни девушка узнала только летом прошлого года. По ее словам, это очень сильно изменило ее жизнь.

"На самом деле, это я впервые публично делюсь о своем диагнозе. Узнала только прошлым летом. Это изменило мою жизнь", — ответила Таллула.

Напомним, между тем Брюс Уиллис страдает деменцией. О тяжелой болезни звезды боевиков стало известно только в феврале 2023 года. Недуг быстро прогрессирует и не лечится. В настоящее время Брюс Уиллис находится со своей семьей и не появляется на публике. Иногда его родные могут опубликовать совемстные кадры. Недавно Скаут Уиллис показывала, как сейчас выглядит ее папа.

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