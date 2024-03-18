У доньки Брюса Вілліса та Демі Мур діагностували аутизм

Донька голлівудських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса – Таллула – вперше розповіла, що страждає на аутизм.

Про це Вілліс розповіла у своєму Instagram. Таллула опублікувала архівне відео з татом, де вони разом були на світському заході. На кадрах актор тримав донечку на руках та спілкувався з журналістами. Весь цей час маленька Таллула чіпала тата за голову та за вуха.

"Скажи мені, що ти аутист, не кажучи мені, що ти аутист", - підписала кадри Таллула.

Брюс Вілліс із донькою Таллулою / Фото: instagram.com/buuski

У коментарях у доньки Вілліса та Мур одразу почали запитувати, що вона має на увазі, адже раніше не було відомого про її недуг. Таллула зізналась, що страждає на аутизм. Вперше про свою хворобу дівчина дізналася лише влітку минулого року. За її словами, це неабияк змінило її життя.

"Насправді, це я вперше публічно ділюся про свій діагноз. Дізналася лише минулого літа. Це змінило моє життя", - відповіла Таллула.

Нагадаємо, тим часом Брюс Вілліс страждає на деменцію. Про тяжку хворобу зірки бойовиків стало відомо лише в лютому 2023 року. Недуг швидко прогресує і не лікується. Наразі Брюс Вілліс перебуває зі своєю сім'єю та не з'являється на публіці. Час від часу його рідні можуть опублікувати спільні кадри. Нещодавно Скаут Вілліс показувала, який зараз вигляд має її тато.

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