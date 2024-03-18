Вместо Игната: кто стал новым спикером Воздушных сил

Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью.
Начальником службы связей с общественностью Воздушных сил Вооруженных сил Украины назначен майор Илья Евлаш.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
"Согласно приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины № 480 от 15 марта 2024 года начальником службы связей с общественностью Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович", — говорится в сообщении.
Также в Воздушных силах отметили, что Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города и прессслужбу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Спикер восточной группировки войск.
Напомним, 16 марта командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил об увольнении полковника Юрия Игната с должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных сил.
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