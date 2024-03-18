Замість Ігната: хто став новим речником Повітряних сил

Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю.

Начальником служби звʼязків з громадськістю Повітряних сил Збройних сил України призначено майора Іллю Євлаша.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України № 480 від 15 березня 2024 року начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича”, — йдеться у повідомленні.

Також в Повітряних силах зазначили, що Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”. Речник східного угруповання військ.

Нагадаємо, 16 березня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про звільнення полковника Юрія Ігната з посади начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил.

Читайте провідні новини дня: