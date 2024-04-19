В Мариуполе прилетело по пункту управления оккупантов

Утро в городе началось неспокойно.
Во временно оккупированном Мариуполе с утра раздавались взрывы, работала враждебная ПВО.
Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуоль. Три взрыва над ММК им. Ильича. Чем в этот раз сбивала ПВО — устанавливаем. Предварительно, по меньшей мере, один "пропущенный" по пункту управления россиян", — говорится в сообщении.
Андрющенко добавил, что более подробную информацию о взрывах в Мариуполе он предоставит впоследствии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты продолжают милитаризировать детей.
Кроме того, мы ранее информировали, что мариупольцы жалуются на вонь и прорывы труб.
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