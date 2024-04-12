В оккупированном Мариуполе раздались взрывы (видео)

Захватчики заявляли, что это были звуки от российского самолета.

В оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов в районе 21-го т 23-го микрорайонов.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

В сообщении указывается, что взрывы были слышны в районе 21-го т 23-го микрорайонов, а также на левом берегу.

"Люди пишут, что от взрывной волны сработала сигнализация автомобилей и задрожали окна", — говорится в сообщении.

Захватчики поначалу заявили, что это были звуки от российского самолета, но впоследствии сообщили, что это уже не самолеты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе кафиры продолжают милитаризировать детей.

Кроме того, мы ранее информировали, что мариупольцы жалуются на вонь и прорывы труб.

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