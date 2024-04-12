В окупованому Маріуполі пролунали вибухи (відео)

Загарбники заявляли, що це були звуки від російського літака.

В окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів в районі 21-го т 23-го мікрорайонів.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

У повідомленні вказується, що вибухи було чутно в районі 21-го т 23-го мікрорайонів, а також на лівому берегу.

"Люди пишуть, що від вибухової хвилі спрацювала сигналізація автомобілів та затремтіли вікна", - йдеться у повідомленні.

Загарбники спочатку заявили, що це були звуки від російського літака, але згодом повідомили, що це вже не літаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти продовжують мілітаризувати дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що маріупольці скаржаться на сморід й прориви труб.

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