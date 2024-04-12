Чому Білорусь досі не вступила у війну проти України: Лукашенко здивував відповіддю

На думку Олександр Лукашенко, Україна планує охороняти кордон з Білоруссю за допомогою іноземних військових.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не вступає у війну на боці Росії, тому що "це б нічого не дало".
Відео із заявою Лукашенка опублікував у Telegram кремлівський пропагандист Павло Зарубін.
"Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що в українців кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти", – заявив Лукашенко.
Він запевнив, що українсько-білоруський кордон повністю замінований, а охороняють його близько 120 тисяч військових.
"Ну, вони хочуть кинути їх на фронт проти Росії, а тут французів поставити. Ми чекаємо", – зазначив Лукашенко.
Нагадаємо, у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Наразі прикордонники не фіксують переміщення техніки.
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