Окупантам начхати: маріупольці скаржаться на сморід й прориви труб (відео)

У Маріуполі торговці стихійного ринку залишають після себе купу сміття, що смердить. Крім того, комунальні служби не можуть завершити ремонтні роботи із заміни труб.

Про це пише Маріупольська міська рада.

Маріупольці скаржаться на сморід й прориви

Для РФ головне – нажитися на містянах

За даними міськради, вже майже два роки на бульварі Шевченка діє стихійний ринок. Маріупольці неодноразово скаржилися на сміття та бруд, який залишається після торговців. Зі свого боку комунальні служби пів року не можуть завершити ремонтні роботи із заміни труб через незаконно зведені МАФи.

"Водночас жителі будинків постійно стикаються з регулярними проривами труб. Загарбники не поспішають їх ліквідувати, адже не вистачає ні техніки, ні аварійних бригад. Тож на вулиці стоїть постійний сморід. За два роки окупації росіяни не змогли налагодити комунальну інфраструктуру. Для них неважливий рівень життя населення. Головне – нажитися на містянах", – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, у Маріуполі після російських обстрілів пошкоджені всі мережі, зокрема каналізаційні. Місцеві жителі масово скаржаться на сморід та затоплення будинків, але псевдовлада не реагує.

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