У Маріуполі прилетіло по пункту управління окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі від ранку лунали вибухи, працювала ворожа ППО.

Про це повідомив радник міського очільник Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуоль. Три вибухи над ММК ім. Ілліча. Чим цього разу збивала ППО — встановлюємо. Попередньо, щонайменш один "пропущений" по пункту керування росіян", — йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що більш детальну інформацію про вибухи в Маріуполі він надасть згодом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі окупанти продовжують мілітаризувати дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що маріупольці скаржаться на сморід і прориви труб.

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