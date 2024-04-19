День ангела 19 квітня: кого та як вітати з іменинами

19 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 19 квітня

19 квітня 2024 року привітайте з іменинами Віктора, Георгія, Єгора, Івана, Семена, Яна.

Віктор — походить від давньоримського імені, що означає "переможець". В дитинстві хлопчик рухливий і непосидючий. Батькам часто важко спрямувати його увагу на навчання. В дорослому віці стає трішки невідповільним чоловіком, але лише тоді, коли потрібно виконувати рутинну роботу.

Георгій — у перекладі з давньогрецької мови "хлібороб". В дитячому віці може триматися дещо осторонь від своїх однолітків. Але він вміє вислухати співрозмовника. В дорослому віці доброзичливий, не тримає довго зла.

Єгор — з давньогрецької мови перекладається як "землероб". В дитинстві дещо категоричний, рішучий та схильний до ідеалізування. В дорослому віці має добре розвинуте відчуття справедливості.

Іван — походить від єврейського імені і означає "Божа благодать". Хлопчик має добродушну натуру, але інколи може бути й запальним. У дорослому віці стає надмірно довірливим, наївним.

Семен — має давноєврейське походження і означає "почутий Богом". Малюком росте нерішучим, сором'язливим. Але у дорослому віці повністю змінюється, стає самовпевненим.

Ян — походить від даньоєврейського імені, що перекладається як "милість Божа". Основними рисами характеру хлопчика у дитинстві є доброта, благородство, вроджена інтелігентність. В дорослому віці стає стриманим та освіченим.

День ангела 19 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 19 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Іменини – це свято не твоє, а твого ангела, який оберігає тебе від самого народження. Я хочу побажати твоєму охоронцю, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел твій Хранитель!

***

Вітаю з іменинами! Нехай життя дарує тобі побільше яскравих моментів та посмішок, а всі твої найсміливіші бажання збуваються! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя, любов і розуміння. Нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди!

***

У день святковий ваших іменин

Дозвольте вас сердечно привітати!

Щоб більше було радісних хвилин,

Удачі та здоров’я побажати!

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам щастя кожна мить,

І благодать Господня з вами буде!

***

Я бачу перед собою дуже хорошу людину, тож хочу побажати, щоб у її житті не було жодного похмурого дня! Нехай ангел оберігає тебе кожен день, допомагає у будь-яких починаннях, освітлює життєвий шлях і, при потребі, прикриває своїм крилом! З іменинами!

(Привітання з сайту "Твій Світ")

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