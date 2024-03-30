"Бавовна" під Маріуполем: Андрющенко розповів про втрати окупантів

В окупантів знову поменшало техніки.

У росіян на Маріупольському напрямку значно поменшало техніки. Зокрема, окупанти втратили чотири одиниці гусенічної техніки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Андрій Андрющенко.

За його словами, це лише те, що вдалося зафіксувати "очима".

"Фото / відео не буде. Чому? Прямо зранку Македонівка, Зоря, Кальчик, Водяне перекриті. Тривають пошукові заходи росіян - шукають хто навів. Шукають уламки в машинах, вибухівку, зброю та прискрипливо питають про проукраїнський актив", - йдеться в повідомленні.

Раншіе Анрющенко розповідав, що армія Росії вдарила ракетою по тимчасово окупованому селищу Урзуф Маріупольського району на Донеччині. "Прилетіло" по приватному будинку.

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