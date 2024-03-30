Енергетики відновили електропостачання у двох областях: відключень не буде

Енергетики відновили стабільне електропостачання в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Енергетикам вдалося відновити електропостачання у Дніпропетровській та Донецькій областях після ворожих обстрілів. Зараз відключення світла в цих регіонах скасовано.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Дніпропетровській та Донецькій областях. Наразі відключення світла скасовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 29 березня РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному і західному регіонах.

Внаслідок цього диспетчерський центр “Укренерго” повідомив про необхідність застосувати графіки аварійних відключень в Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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