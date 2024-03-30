Росіяни посилють мобілізацію на окупованих територіях: що відомо

На Луганщині росіяни розпочали весняну хвилю примусової мобілізації із призову чоловіків 1994-2006 років народження.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Тих, кому у минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відомо", - додали в ОВА.

Також, за словами Лисогора, міністерство внутрішніх справ "ЛНР" отримало наказ вживати усіх необхідних заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження громадян, які не з’являються до військкоматів, та їх доставлення силоміць.

Обстріли на окупованих територіях

Російські окупанти також не припиняють штурми окупованих територій.

"Там ворог має перевагу в повітрі. Всі його наземні спроби відбито. Також авіаційного удару завдано по Новоєгорівці. Під артилерійський тиск минулої доби потрапили Невське, Білогорівка та територія Серебрянського лісу", - йдеться в повідомленні.

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