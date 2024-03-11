"Неефективно": нардеп висловився проти примусової мобілізації

Народний депутат від фракції "Слуга народу" та заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко наголосив, що під час мобілізації вживати заходів, щоб людину змусити служити і воювати – неефективно.

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

На його думку, силові методи, як то "полювання" на чоловіків та "пакування" їх до бусів не можуть мати місце під час мобілізаційних процесів.

"Якщо ми говоримо про те, щоб схопити чоловіка і посадити до мікроавтобуса, то, мабуть, ні. А дати повістку треба. Повістка – це ж не вирок", - зазначив нардеп.

За словами Горбенка, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки мають працювати психологи, які зможуть мотивувати, згладити гострі кути при спілкуванні.

"Ми ж розуміємо, що є різні люди за психологічним типом і до кожного треба достукатися. Це можуть бути ветерани, які вже мають досвід військової справи, і зможуть розповісти, як це – воювати. Наприклад, як мотивувати молодь? Керівництво Міністерства оборони, головнокомандувач і президент створили новий рід військ – Сили безпілотних систем. І туди дуже активно йде молодь. У 82-й бригаді комбриг створив підрозділ, назвав його "Ботан", і там хлопці складають, паяють дрони. На відстані 50 кілометрів від фронту вони роблять дуже важливу справу, адже під кожну модель дрону потрібна своя вибухівка, свій заряд. Ми повинні підбирати на кожен напрям мотивованих людей з потрібною кваліфікацією. Тому примусова мобілізація – ні, а інші підходи – так", - резюмував народний депутат.

Нагадаємо, нардеп Руслан Горбенко висловився про ризики у новому законопроєкті про мобілізацію, зокрема щодо покарання для ухилянтів.

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