"Неэффективно": нардеп высказался против принудительной мобилизации

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко подчеркнул, что во время мобилизации принимать меры, чтобы человека заставить служить и воевать – неэффективно.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

По его мнению, силовые методы, как "охота" на мужчин и "упаковка" их в бусы не могут иметь место во время мобилизационных процессов.

"Если мы говорим о том, чтобы схватить мужчину и посадить в микроавтобус, то, пожалуй, нет. А дать повестку надо. Повестка – это не приговор", — отметил нардеп.

По словам Горбенко, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки должны работать психологи, которые могут мотивировать, сгладить острые углы при общении.

"Мы же понимаем, что есть разные люди по психологическому типу и к каждому нужно достучаться. Это могут быть ветераны, уже имеющие опыт военного дела, и которые смогут рассказать, как это – воевать. Например, как мотивировать молодежь? Руководство Министерства обороны, главнокомандующий и президент создали новый род войск — Силы беспилотных систем. И туда очень активно идет молодежь. В 82-й бригаде комбриг создал подразделение, назвал его "Ботан", и там ребята складывают, паяют дроны. На расстоянии 50 километров от фронта они делают очень важное дело, ведь под каждую модель дрона нужна своя взрывчатка, свой заряд. Мы должны подбирать по каждому направлению мотивированных людей с нужной квалификацией. Поэтому принудительная мобилизация – нет, а другие подходы – да", — резюмировал народный депутат.

Напомним, нардеп Руслан Горбенко высказался о рисках в новом законопроекте о мобилизации, в том числе о наказании уклонистов.

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