Астрономи виявили водну планету: чи придатна вона для життя

Її радіус вдвічі більший за Землю і вона розташована на відстані 70 світлових років від нашої планети.

Астрономи виявили новий водний світ, який розташований на відстані 70 світлових років від Землі. Цей океан дуже глибокий, а деякі хімічні речовини на планеті можуть мати біологічне походження.

Про це пише The Guardian.

Нова водна планета під назвою TOI-270 d, яка має багату на водень атмосферу, як припускають автори дослідження, повністю вкрита океаном із рідкої води, глибина якого сягає від кількох десятків до кількох сотень кілометрів. Також в атмосфері планети, яка приблизно понад два рази більша за Землю за розмірами, астрономи виявили водяну пару, ознаки вуглекислого газу і метану.

TOI-270 d обертається навколо рідної зірки таким чином, що завжди повернута до неї лише одним боком. Тому на денному боці вода в океані завжди дуже гаряча, але на іншому боці температура значно нижча, а отже потенційно там можуть бути придатні для життя умови.

Раніше вчені виявили схожу на Землю екзопланету, яка обертається навколо зірки того ж типу, що й наше Сонце. Екзопланета заблокована приливними силами своєї зірки, тому її один бік настільки розігрітий, що являє собою море лави.

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