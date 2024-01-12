Вчені виявили двійника Землі: що відомо про нову екзопланету

Вчені виявили схожу на Землю екзопланету, яка обертається навколо зірки того ж типу, що й наше Сонце. Екзопланета заблокована приливними силами своєї зірки, тому її один бік настільки розігрітий, що являє собою море лави.

Про це пише New Atlas.

Екзопланета розташована за 73 світлових роки від нас у сузір'ї Близнюків. Планета приблизно в 1,1 раза більша за Землю, а обертається вона навколо зірки класу G5 — схожої на Сонце.

Відомо, що екзопланеті всього близько 400 млн років, що робить її найменшою екзопланетою, вік якої становить менше ніж 500 млн років. Орбіта екзопланети становить лише чотири дні та розташована всього за 7 млн км від зірки.

За словами дослідників, ця екзопланета дуже схожа на ранню Землю, якій є що розповісти про формування планетарних систем.

Раніше вчені з'ясували, що таємничі аномалії біля ядра Землі можуть бути залишками планети розміром із Марс, яка врізалася в нашу планету. На думку вчених, приблизно за 100 мільйонів років після утворення Сонячної системи, планета під назвою Тея врізалася в Землю. Зіткнення розплавило більшу частину Землі та Теї. На орбіту викинуло величезну кількість пилу і каміння — так зʼявився Місяць.

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