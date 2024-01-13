"Ми не просто сидимо в обороні, а постійно контратакуємо": Сирський про ситуацію на фронті

Росіяни не досягли тих цілей, які вони ставили в останні місяці.

Минулого літа Україна здійснила великий контрнаступ, який не зміг досягти значного прориву, частково через те, що російські сили на сході та півдні країни окопалися траншеями та іншими оборонними лініями. Наразі окупанти чатково наступають на деяких частинах сходу, там тривають запеклі бої.

Про це заявив командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський, пише Reuters.

З його слів, російські війська безперервно атакують на кількох ділянках фронту, а українські сили здійснюють контратаки.

"Це активна оборона, коли ми не просто сидимо в обороні, а постійно контратакуємо, а на деяких напрямках переходимо в наступ", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи можливий перелам у війні на користь України, він сказав: "Я думаю, що шанси є завжди. Їх потрібно лише знайти і використати".

Він також додав, що для Росії було неможливо побудувати надійну оборону всюди, і що завжди були слабкі місця через ландшафт та інші фактори.

Раніше Сирський повідомив, що Україні потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій, як-от американські штурмовики А-10 для підтримки піхоти, та літаки, які можуть запускати крилаті ракети великої дальності.

Тим часом аналітики повідомили, що окупанти просуваються під Авдіївкою. А на лівому березі Херсонщини точаться бої.

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