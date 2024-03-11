Україною шириться повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога в Україні оголошена в частині областей 11 березня.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Так, сирени тривоги лунають у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській областях та в Криму.

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Мапа повітряної тривоги

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 11 березня вкотре атакували Україну "Шахедами". Ворог запустив 25 дронів, 15 з яких були збиті силами ППО.

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