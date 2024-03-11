Україною шириться повітряна тривога: яка загроза

В ПС попердили рпро загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Повітряна тривога в Україні оголошена в частині областей 11 березня.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку в областях, де оголошена повітряна тривога.
Так, сирени тривоги лунають у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській областях та в Криму.
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Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 11 березня вкотре атакували Україну "Шахедами". Ворог запустив 25 дронів, 15 з яких були збиті силами ППО.
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