Що буде з курсом долара та євро протягом квітня: прогноз банкіра

Ситуація на валютному ринку буде конрольованою – без значних курсових злетів чи падінь.

Наразі на готівковому ринку України спостерігається певне затишшя. А після отримання Україною наприкінці березня траншів від ЄС, МВФ та Світового банку сплески курсів матимуть тимчасовий характер.

Про це заявив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для "РБК-Україна".

"Після розв’язання нагальних проблем, пов’язаних з отриманням макрофінансової допомоги, можна сказати, що джерело потенційної напруги на валютному ринку майже зникло", – каже банкір.

Також він зауважив, що макрофін від Заходу – це певною мірою зняття суспільної напруги, викликаної побоюванням щодо міцності гривні.

"Іншими словами: макрофін непрямо впливає й на рівень попиту на ринку, тому будь-яке надмірне його зростання наразі є малоймовірним", – сказав Лєсовий.

Чого очікувати від курсу у квітні

На думку експерта, у квітні можна очікувати продовження тенденції до об’єднання валютних курсів.

"Саме наприкінці березня коридори курсів міжбанку і готівкового ринку стали майже однаковими. Така тактика Нацбанку збігається із задекларованим вектором на зменшення міжкурсової різниці", – зазначив банкір.

За його словами, наступного місяця готівковий ринок в курсоутворенні орієнтуватиметься на показники міжбанку з додаванням незначної комісії. Ключовим стане рівень попиту на готівку: чим він більший, тим більшим буде курс продажу готівки.

Наприкінці березня – на початку квітня та й протягом квітня валютні коридори, за прогнозами експерта, будуть такими:

на міжбанку – 39-40 гривень за долар та 42-43,5 гривні за євро,

на готівковому ринку – 39-40 гривень за долар та 41-43,5 гривні за євро.

Лєсовий заспокоює, що у квітні ситуація на валютному ринку майже нічим не відрізнятиметься від березня.

"Квітень також можна вважати стабілізаційним місяцем для ринку валют, адже основні загрози, що могли б негативно позначитися на ринку, майже нівельовані. Рівень попиту на готівковому ринку почасти залежатиме від суспільних настроїв, однак проблем з нестачею валюти немає, тому будь-які можливі сплески матимуть тимчасовий характер", – підсумував експерт.

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