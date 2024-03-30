Зеленський пояснив, що сприяло нападу РФ на Україну

Президента Володимира Путіна треба було зупинити раніше, щоб він не напав на Україну.

Президент Барак Обама "не був сильний проти нього", коли Путін захопив Крим 2014 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post.

"Європа хотіла мати безпеку на кордоні і не припиняти торгівлю з Росією. Це відкрило шлях до війни з Україною", — пояснив він.

"Путін хитрий, але він не розумний. Коли ти б'єшся із розумною людиною, це бій за правилами. Але коли б'єшся з хитрою людиною, це завжди небезпечно", — зауважив український президент.

Забігаючи наперед, Зеленський сказав, що варіанти розвитку війни в Україні залежатимуть від рішення Конгресу. Поки Україна не дізнається, що в неї зберігається підтримка США, "ми залишимося там, де перебуваємо зараз — на сході".

"Ми втратили пів року, поки Конгрес сперечався. Ми більше не можемо втрачати час. Україна не може бути політичним питанням між сторонами", — підсумував Зеленський і наголосив, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у війні.

Раніше Зеленський заявив, що ЗСУ доведеться відступати, якщо США не надасть необхідної зброї. Тоді росіяни прорвуть лінію фронту і зайдуть до великих міст України.

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