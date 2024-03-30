Зеленский объяснил, что способствовало нападению РФ на Украину

Президента Владимира Путина нужно было остановить раньше, чтобы он не напал на Украину. Президент Барак Обама "не был силен против него", когда Путин захватил Крым в 2014 году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

"Европа хотела обеспечить безопасность на границе и не прекращать торговлю с Россией. Это открыло путь к войне с Украиной", — пояснил он.

"Путин хитер, но он не умен. Когда ты дерешься с умным человеком, это бой по правилам. Но когда дерешься с хитрым человеком, это всегда опасно", — отметил украинский президент.

Забегая вперед, Зеленский сказал, что варианты развития войны в Украине будут зависеть от решения Конгресса. Пока Украина не узнает, что у нее сохраняется поддержка США, "мы останемся там, где мы сейчас — на востоке".

"Мы потеряли полгода, пока Конгресс спорил. Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между сторонами", — подытожил Зеленский и подчеркнул, что критики помощи Украине не понимают ставок в войне.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ придется отступать, если США не предоставит необходимое оружие. Тогда россияне прорвут линию фронта и зайдут в большие города Украины.

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