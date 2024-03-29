Громкие угрозы Байдена Путину: о чем диктатора предупредил американский лидер

США будут штрафовать РФ за попытки брать американцев в заложники.

Соединенные Штаты Америки будут налагать штрафы на Россию за попытки использовать американцев как разменную монету.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

Это заявление президент США сделал в годовщину ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российская ФСБ обвинила якобы в шпионаже.

“Как я уже сказал родителям Эвана, я тоже никогда не оставлю надежду. Мы продолжим работать каждый день, чтобы добиться его увольнения», — заявил Байден.

В Белом доме назвали задержание журналиста совершенно несправедливым и незаконным.

"Мы продолжим осуждать и налагать штрафы за ужасающие попытки России использовать американцев как разменную монету", — добавил Байден.

Лидер большинства в Сенате от Демократической партии Чак Шумер и спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон также выступили с общим заявлением, назвав арест журналиста необоснованным и несправедливым.

Кого еще вспомнил Байден

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что арест Гершковича сделал российскую среду СМИ более репрессивной.

В своих заявлениях в пятницу Байден и Блинкен также осудили задержание бывшего морского пехотинца Пола Вилана, арестованного в Москве в 2018 году и приговоренного к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в 2020 году.

“Эвану, Полу Вилану и всем американцам, оказавшимся в заложниках или незаконно задержанным за границей: мы с вами. И мы никогда не перестанем работать над тем, чтобы вернуть вас домой», – сказал Байден.

Напомним, год назад в Екатеринбурге сотрудники российской Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя медиа обвиняют в "шпионаже".

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