Громкие угрозы Байдена Путину: о чем диктатора предупредил американский лидер

США будут штрафовать РФ за попытки брать американцев в заложники.
Соединенные Штаты Америки будут налагать штрафы на Россию за попытки использовать американцев как разменную монету.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Reuters.
Это заявление президент США сделал в годовщину ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российская ФСБ обвинила якобы в шпионаже.
“Как я уже сказал родителям Эвана, я тоже никогда не оставлю надежду. Мы продолжим работать каждый день, чтобы добиться его увольнения», — заявил Байден.
В Белом доме назвали задержание журналиста совершенно несправедливым и незаконным.
"Мы продолжим осуждать и налагать штрафы за ужасающие попытки России использовать американцев как разменную монету", — добавил Байден.
Лидер большинства в Сенате от Демократической партии Чак Шумер и спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон также выступили с общим заявлением, назвав арест журналиста необоснованным и несправедливым.
Кого еще вспомнил Байден
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что арест Гершковича сделал российскую среду СМИ более репрессивной.
В своих заявлениях в пятницу Байден и Блинкен также осудили задержание бывшего морского пехотинца Пола Вилана, арестованного в Москве в 2018 году и приговоренного к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в 2020 году.
“Эвану, Полу Вилану и всем американцам, оказавшимся в заложниках или незаконно задержанным за границей: мы с вами. И мы никогда не перестанем работать над тем, чтобы вернуть вас домой», – сказал Байден.
Напомним, год назад в Екатеринбурге сотрудники российской Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя медиа обвиняют в "шпионаже".
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