В Германии министр ошеломил заявлением о Taurus и Путине

Роберт Хабэк призвал правящую коалицию прекратить споры об Украине.
Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал оппозиционеров идеи передать Украине немецкие ракеты Taurus задуматься над тем, сидит ли Путин сложа руки, пока мир ругается.
В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ( FAS ) чиновник заявил, что правящая коалиция должна прекратить споры о помощи Украине, ведь каждый, кто ставит под угрозу мировую безопасность — это второй Путин.
Мы не должны подозревать друг друга в том, что ставим под угрозу мир. Тот, кто ставит мир под угрозу, это Путин... Погибшие в этой войне — эти погибшие на руках Путина. Никто не должен наживаться на этой ситуации, и мы не должны винить друг друга в этом желании», – сказал Хабек.
По словам министра, цель Путина заключается не только в оккупации Украины как дополнение к "империалистической великой Российской империи". Правитель РФ также стремится дестабилизировать либеральную демократию в мире. "Если Путина не остановить, он сам не остановится", — считает Хабек.
Чиновник также упомянул о необходимости больше инвестировать в производственные мощности по выпуску боеприпасов. «Для того чтобы производить очень большие объемы, необходимо было с самого начала дать гарантии закупок на десять лет, которые затем также должны были быть включены в государственное финансовое планирование. Этого не произошло”, – объяснил он проблему Запада со снарядами.
По его словам, в настоящее время Германия находится не только в фазе внешней угрозы. Социальные реформы также необходимы для удержания позиции общества. В этом контексте чиновник подверг критике идею сократить социальные расходы, чтобы добиться необходимого увеличения расходов на оборону.
Ранее с таким предложением в Бундестаге выступал министр финансов Кристиан Линднер.
Напомним, ранее мы писали, что НАТО не может приказать какой-либо стране-члену прислать в Украину то или иное вооружение, в частности, это касается ракет Taurus.
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