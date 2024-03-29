В Германии министр ошеломил заявлением о Taurus и Путине

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал оппозиционеров идеи передать Украине немецкие ракеты Taurus задуматься над тем, сидит ли Путин сложа руки, пока мир ругается.

В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ( FAS ) чиновник заявил, что правящая коалиция должна прекратить споры о помощи Украине, ведь каждый, кто ставит под угрозу мировую безопасность — это второй Путин.

Мы не должны подозревать друг друга в том, что ставим под угрозу мир. Тот, кто ставит мир под угрозу, это Путин... Погибшие в этой войне — эти погибшие на руках Путина. Никто не должен наживаться на этой ситуации, и мы не должны винить друг друга в этом желании», – сказал Хабек.

По словам министра, цель Путина заключается не только в оккупации Украины как дополнение к "империалистической великой Российской империи". Правитель РФ также стремится дестабилизировать либеральную демократию в мире. "Если Путина не остановить, он сам не остановится", — считает Хабек.

Чиновник также упомянул о необходимости больше инвестировать в производственные мощности по выпуску боеприпасов. «Для того чтобы производить очень большие объемы, необходимо было с самого начала дать гарантии закупок на десять лет, которые затем также должны были быть включены в государственное финансовое планирование. Этого не произошло”, – объяснил он проблему Запада со снарядами.

По его словам, в настоящее время Германия находится не только в фазе внешней угрозы. Социальные реформы также необходимы для удержания позиции общества. В этом контексте чиновник подверг критике идею сократить социальные расходы, чтобы добиться необходимого увеличения расходов на оборону.

Ранее с таким предложением в Бундестаге выступал министр финансов Кристиан Линднер.

Напомним, ранее мы писали, что НАТО не может приказать какой-либо стране-члену прислать в Украину то или иное вооружение, в частности, это касается ракет Taurus.

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