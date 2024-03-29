Франция будет передавать Украине свое списанное оружие

Франция будет передавать Украине военное оборудование, срок действия которого истек, вместо его утилизации.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, передает Var-Matin.

Журналист заявил, что во Франции существует некая критика того, что Украина получает оружие из национальных складов. Министр заявил на это, что критика существует разная.

"От тех, кто думает, что мы даем слишком много, и от тех, кто думает, что мы даем недостаточно. Мы ясно видим, что говорим несколько поверхностно, а иногда и политизировано, поскольку началась европейская избирательная кампания", — сказал министр.

Вместе с тем, министр заявил, что для него существует определенная "красная линия", которую он не переступил, в частности она касается подрыва французской системы обороны.

"Об оружии, которое нам удалось забрать из наших армий, например, по поводу пушек "Цезарь", они, конечно, нарушили график тренировок наших артиллеристов, в частности в Канжуэрсе, но кроме этого это никогда не подрывало нашу системную артиллерию", — пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые страны заинтересовала идея отправить западные войска в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германия Олав Шольц объяснил, что не передает Украине Taurus, потому что боится войны Россия-НАТО.

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