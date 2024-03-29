Франція передаватиме Україні свою списану зброю

Франція буде передавати Україні військове обладнання, строк дії якого закінчився, замість його утилізації.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, інформує Var-Matin.

Журналіст заявив, що у Франції існує деяка критика того, що Україна отримує зброю з національних складів. Міністр заявив на це, що критика існує різна.

"Від тих, хто думає, що ми даємо занадто багато, і від тих, хто думає, що ми даємо недостатньо. Ми ясно бачимо, що говоримо дещо поверхнево, а подекуди й політизовано, оскільки почалася європейська виборча кампанія", - сказав міністр.

Разом з тим, міністр заявив, що для нього існує певна "червона лінія", які він не переступив, зокрема вона стосується підриву французької системи оборони.

"Щодо зброї, яку нам вдалося забрати з наших армій, наприклад, щодо гармат "Цезар", вони, звісно, порушили графік тренувань наших артилеристів, зокрема в Канжуерсі, але окрім цього це ніколи не підривало нашу системну артилерію", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деякі країни зацікавила ідея відправити західні війська до України.

Крім того, ми раніше інформували, що канцлер Німеччина Олав Шольц пояснив, що не передає Україні Taurus, бо боїться війни Росія-НАТО.

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